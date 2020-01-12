ترجيحات بغياب سواريز عشر مباريات عن برشلونة

2020/01/12 | 02:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن برشلونة، خضوع مهاجمه الأوروجواياني لويس سواريز، لعملية جراحية، الأحد المقبل، بسبب إصابته في الغضروف المفصلي لركبته اليمنى، فيما رجحت تقارير صحفية بغياب اللاعب 10 مباريات عن الفريق.

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