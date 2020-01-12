انشقاق بطلة إيرانية أولمبية: لم أعد احتمل نفاق النظام

2020/01/12 | 03:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيقوسيا-(أ ف ب) – اعلنت كيميا علي زاده لاعبة التايكواندو وصاحبة الميدالية الأولمبية الوحيدة في إيران السبت أنها غادرت بلادها بشكل دائم لانها لم تعد قادرة على تحمل “نفاق” نظام يستخدم الرياضيين لغايات سياسية ولا يقوم سوى ب”إذلالهم”، بحسب قولها.وكتبت على حسابها في انستغرام “هل ابدأ بالترحيب، أو الوداع، أو تقديم التعازي؟” في حين […]

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