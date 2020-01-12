الولايات المتحدة تدعو إيران إلى الاعتذار عن اعتقال السفير البريطاني  وترامب يحذرها من المساس بالمتظاهرين وقطع الانترنت

2020/01/12 | 03:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,- الزمان -(أ ف ب) – دعت الولايات المتّحدة السبت إيران إلى الاعتذار عن احتجاز السفير البريطاني لدى طهران، بعد تقارير عن توقيفه خلال تظاهرة ضدّ النظام.وكتبت المتحدّثة باسم الخارجيّة الأميركيّة مورغن اورتيغاس على تويتر إنّ هذا الاعتقال “ينتهك اتّفاقيّة فيينا التي يمتلك النظام تاريخا سيّئا في خرقِها”.وأضافت “ندعو النظام الى الاعتذار رسميًّا […]

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