الجيش الليبي يعلن خرق الهدنة

2020/01/12 | 03:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أن قوات حكومة الوفاق قامت بخرق الهدنة المقررة لوقف أطلاق النار في طرابلس.

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