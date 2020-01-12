دراسة: زيارة المعارض الفنية تطيل العمر لكبار السن

2020/01/12 | 04:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير دراسة حديثة، أجريت في إنجلترا، إلى أن كبار السن الذين يترددون على المعارض الفنية والمتاحف ويحضرون المسرح والحفلات الموسيقية، قد يعيشون أطول من غيرهم.

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