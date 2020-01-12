سلطان عُمان الجديد: سأسير على خطى قابوس

2020/01/12 | 06:04 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيقال سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد، أمس السبت، إنه سيحافظ على العلاقات الودية مع كل الدول، على غرار النهج الذي كان قد اتبعه سلفه الراحل قابوس بن سعيد على مدار أعوامه في الحكم.وأكد سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد في خطاب ألقاه خلال مراسم تنصيبه أنه سيواصل السياسة الخارجية القائمة على التعايش السلمي والتعاون الدولي، وعدم التدخل في شؤون الدول.وتم تعيين السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، بعد أن دعا مجلس الدفاع الأعلى في السلطنة، مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم في البلاد.وقال السلطان الجديد في أول تصريح له عقب تنصيبه: «سوف نرتسم خط السلطان الراحل مؤكدين على الثوابت (..) وسياسة بلادنا الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الخارجية لغيرنا واحترام سيادة الدول».وكان السلطان الجديد وزيرا للتراث والثقافة، وعينه السلطان قابوس عام 2013 رئيسا للجنة الرئيسية المسؤولة عن تطوير السلطنة.وفي كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، دعا السلطان الجديد إلى بذل جهود لتنمية البلد والسير على نهج سلفه السلطان قابوس بن سعيد الذي توفي أمس الجمعة وبنى دولة عمان الحديثة ولعب دور الوسيط في المنطقة.وتوفي السلطان قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، وأعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما.وحكم السلطان قابوس (79 عاما) سلطنة عمان منذ عام 1970.

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