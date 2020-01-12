شاهد : شاب يأكل أنف حبيبته بسبب الغيرة

2020/01/12 | 06:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تنتظر الشابة “أليسون دانييلكو” إجراء عملية جراحية تجميلية بعد قيام خطيبها السابق بقطع طرف أنفها، بعدما حاولت إنهاء علاقتهم سوياً، ما دفعه إلى الاعتداء عليها بعدما تملكه الغضب والغيرة.وقالت الفتاة البالغة من العمر 24 عاما: “إن الغضب قد تملك خطيبي السابق، عندما حاولت إنهاء علاقتنا سويًا، لقد كان يشعر بالغيرة”، بحسب ما […]

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