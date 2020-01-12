وفاة طبيبة أصيبت بمرض قضت حياتها بدراسته

2020/01/12 | 06:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / في مفارقة عجيبة، توفيت طبيبة أورام جراء إصابتها بنفس النوع من سرطان الجلد الذي قضت طوال حياتها في البحث عنه ودراسته، وفقا لصحيفة (ديلي ميل) البريطانية.وحسب المجلة، عملت الدكتورة شارون هوتشيسون، خبيرة أورام الميلانوما ( نوع من أنواع سرطان الجلد) كباحثة في جامعة المرتفعات والجزر في إينفيرنيس، اسكتلندا، لكن في شهر يناير […]

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