زعيم إيراني معارض يطالب خامنئي بالتنحي

2020/01/12 | 06:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / دعا مهدي كروبي أحد زعماء الحركة الخضراء المعارضة في إيران المرشد علي خامنئي إلى التنحي بسبب إسقاط الطائرة الأوكرانية.وتساءل كروبي في بيان على موقع سحام نيوز على الإنترنت عن موعد معرفة خامنئي بإسقاط الطائرة بعد إقلاعها من طهران يوم الأربعاء وسبب التأخير في إبلاغ الناس بالأسباب الفعلية للتحطم.

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