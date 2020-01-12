خمس إضافات تجعل القهوة صحية

2020/01/12 | 06:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تعد القهوة من المشروبات المفضلة لدى الكثير، لكونها تساعدهم على التركيز وزيادة النشاط، لكن هناك بعض النكهات التي يمكن إضافتها لفنجان القهوة تجعلها غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات المفيدة لصحة الجسم.إليك 5 إضافات ونكهات يمكن وضعها على فنجان القهوة، الذي يشتمل على عنصر الكافيين، لجعله أكثر صحة بحسب موقع “healthline”.1- القرفة […]

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