2020/01/12 | 07:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه أبلغ السعودية بضرورة دفع تكاليف أي قوات أمريكية إضافية في المنطقة، وإن السعوديين استجابوا.وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، صرح ترامب: “أبلغت السعوديين بأنهم بلد غني جدا، وعليهم أن يدفعوا مقابل القوات الإضافية، وقاموا بالفعل بإيداع مليار دولار لدينا”.وتابع: “إنها دول غنية، وعليها أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: الرياض دفعت مليار دولار مقابل قوات إضافية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: الرياض دفعت مليار دولار مقابل قوات إضافية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).