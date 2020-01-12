معلومات عن الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية

2020/01/12 | 07:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت إيران، السبت، أنها سترسل الصندوقين الأسودين، للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى فرنسا، لاستكمال فحصمها بصورة دقيقة، رغم إعلان الحرس الثوري الإيراني، تحمله المسؤولية الكاملة عن تحطم الطائرة.وسقطت الطائرة الأوكرانية، بالقرب من مطار الخميني في طهران، يوم الأربعاء الماضي، ونشرت وكالة “رويترز” تقريرا، يجب على عدة أسئلة توضح أهمية الصندوقين الأسودين، ودورهما داخل […]

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