10 أعراض لالتهاب الحلق تؤكد خطورة الحالة

2020/01/12 | 07:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / عادة ما يتحسن التهاب الحلق الناتج عن العدوى الفيروسية في غضون يومين إلى سبعة أيام وفي بعض الحالات يحتاج المريض إلى تناول علاج دوائي.ذكر موقع “healthline” أن هناك مجموعة من اعراض التهاب الحلق تعد مؤشر لمشكلة أكبر وأكثر خطورة مما يستدعي زيارة الطبيب بشكل سريع لتفادى حدوث أي مخاطر.– التهاب الحلق […]

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