مقتل قيادي بارز بالحشد الشعبي

2020/01/12 | 07:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قتل مسلحون مجهولون قياديا بارزا في ميليشيات الحشد الشعبي في محافظة كربلاء وسط العراق، وفق ما أفادت مصادر ميدانية عراقية، السبت.وأفادت المصادر بمقتل طالب عباس علي الساعدي، آمر لواء كربلاء في ميليشيات الحشد الشعبي، لكن لم يعرف حتى الآن من يقف وراء مقتل الرجل ولا الأسباب خلف ذلك.ويأتي مقتل الساعدي […]

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