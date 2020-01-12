ترامب يغرد بالفارسي للشعب الإيراني

2020/01/12 | 07:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تتابع عن كثب الاحتجاجات التي اندلعت في إيران بعد اعتراف الحكومة بإسقاط قواتها طائرة ركاب أوكرانية بطريق الخطأ.دولت ایران باید به گروه‌های حقوق بشر اجازه بدهد حقیقت کنونی اعتراضات در جریان مردم ایران را نظارت کرده و گزارش بدهند.نباید شاهد کشتار دوباره ی معترضان […]

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