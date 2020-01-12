ما الثمن الذي تطلبه أميركا للانسحاب من “العراق” ؟

2020/01/12 | 07:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / طلبت حكومة تصريف الأعمال بالعراق بشكل رسمي من واشنطن تحديد آلية لانسحاب قواتها من العراق، متجاهلة تلويح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات عليها حال خروج قواته دون اتفاق ودي.وبعدما قالت الحكومة العراقية إن رئيسها، عادل عبد المهدي، طلب من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إرسال وفد لمناقشة آلية انسحاب آمن للقوات […]

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