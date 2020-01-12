إيران تعتقل السفير البريطاني

2020/01/12 | 07:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أفادت وكالة تسنيم الإيرانية إن قوات الأمن أطلقت سراح السفير البريطاني لدى طهران راب مك اير بعد احتجازه لساعات أثناء مشاركته في احتجاجات طلابية.وأضافت الوكالة:”تم إطلاق سراح السفير البريطاني راب مك اير بوساطة وزارة الخارجية الإيرانية، ولكن الوزارة تعهدت بإحضاره إلى مقرها يوم غد وتوجيه احتجاج شديد اللهجة له وتنبيهه على عدم […]

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