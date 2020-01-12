حقيقة دخول جورج وسوف إلى المستشفى

2020/01/12 | 07:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تفيد بتعرض سلطان الطرب جورج وسوف لوعكة صحية أدت إلى دخوله إلى أحد مشافي سورية للعلاج.وفي التفاصيل التي نشرها موقع “سيدتي” فإن الوسوف بخير و صحة جيدة حسب الفحوصات الدورية التي يجريها بشكل مستمر كما انه لم يتعرض لأي أزمة صحية خلال الفترات الماضية.لكن الحقيقة هي […]

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