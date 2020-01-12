شاهد نصيحة “شريهان” لمتابعيها

2020/01/12 | 07:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشرت النجمة شريهان صورة جديدة عبر حسابها على موقع إنستقرام فى أحدث ظهور لها، وشاركت جمهورها حكمة ثمينة من كواليس مسرحيتها الجديدة “كوكو شانيل” التي تم الانتهاء من تصويرها بالكامل، ويتبقى الاتفاق على الموعد المناسب لعرضها.شريهان تطلب من جمهورها المزيد من الإيجابية الصورة من نفس جلسة التصوير التي خضعت لها شريهان بمناسبة […]

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