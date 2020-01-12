مزاد علني لبيع عود رابح صقر

2020/01/12 | 07:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / فتحت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات الباب أمام الجمهور في السعودية والوطن العربي للمشاركة في اقتناء عود الفنان السعودي رابح صقر، وذلك بإعلانها فتح مزاد علني يقام في “ليلة صقر الأغنية الخليجية” على مسرح محمد عبده ببوليفارد الرياض.وقال الفنان رابح صقر إن هذا العود من الأشياء الغالية على قلبه، لافتا إلى أنه لحّن […]

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