واشنطن تهدد بغداد بقرصنة عائدات النفط، اليكم التفاصيل

2020/01/12 | 07:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت الإدارة الأمريكية العراق من إمكانية خسارته الوصول إلى حساب مصرفي حيوي في حال إقدامه على طرد القوات الأمريكية من البلاد، حسبما أوردت صحيفة "وول س...

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