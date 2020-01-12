وسيلة “غير متوقعة” لإطالة العمر!

2020/01/12 | 08:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تشير دراسة حديثة، أجريت في إنجلترا، إلى أن كبار السن الذين يترددون على المعارض الفنية والمتاحف ويحضرون المسرح والحفلات الموسيقية، قد يعيشون أطول من غيرهم.ووجد باحثون من جامعة كوليدج في لندن، أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما ممن يمارسون أنشطة فنية، كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 31٪، خلال متابعة لهم […]

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