دراسة: زيارة المعارض الفنية تطيل العمر لكبار السن

2020/01/12 | 08:12 - المصدر: سومر نيوز

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تشير دراسة حديثة، أجريت في إنجلترا، إلى أن كبار السن الذين يترددون على المعارض الفنية والمتاحف ويحضرو...

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