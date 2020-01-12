فيديو : مجموعة مسلحة تحذر “أحمد البشير” من التطاول على “الصدر”

2020/01/12 | 08:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / مجموعة مسلحة تحذر أحمد البشير من التطاول على الصدر.

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