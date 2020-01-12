2020/01/12 | 08:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستياء شعبي من قطع محمد القاسم ببغداد.. والأمانة والمرور تلعقان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/12 | 08:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إستياء شعبي من قطع محمد القاسم ببغداد.. والأمانة والمرور تلعقان) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إستياء شعبي من قطع محمد القاسم ببغداد.. والأمانة والمرور تلعقان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).