رياض حسن محرم - غياب السلطان قابوس.. وانتهاء مرحلة

2020/01/12 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رياض_حسن_محرم فى الثالث والعشرين من يوليو عام 1970 حدث أول تحول إنقلابى فى سلطنة عمان، وهو تاريخ انقلاب قابوس بن سعيد على أبوه "سعيد بن تيمور" وتوليه للسلطة، مع خروج الوالد الى بريطانيا "بحجة العلاج"، ليظل هناك حتى توافيه المنية، وكان لهذا الحدث "الإنقلاب" خلفيات كثيرة.حينما اعتلى السلطان قابوس الحكم فى عمان كانت البلاد فى حالة متفككة ومتصارعة، فمن ثورات الأئمة فى عمان الداخل، والتى أعطتهم اتفاقية "السيب" (......

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