امريكا تنوي طرد متدربين عسكريين بعد جريمة بينساكولا

2020/01/12 | 08:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت شبكة "CNN" الامريكية بأن واشنطن تنوي طرد 12 عسكريا سعوديا يتدربون في قواعد أمريكية على خلفية مقتل ثلاثة جنود امريكيين بإطلاق نار من قبل ضابط في سلاح الجو السعودي داخل قاعدة بفلوريدا.

ونقلت الشبكة عن مصادر لم تذكر اسمها، قولها إن السعوديين الذين سيتم طردهم غير متهمين بمساعدة الضابط السعودي، الذي قتل 3 جنود أمريكيين في قاعدة بينساكولا.

وذكر مصدر في وزارة الدفاع "البنتاغون" أن عددا من هؤلاء المتدربين السعوديين متهمون بحيازة مواد إباحية، وهو الأمر الذي رفضت وزارة العدل التعليق عليه وكذلك مكتب التحقيقات الفدرالي "FBI".

ومن المتوقع أن تصدر وزارة العدل نتيجة تحقيقاتها في عملية إطلاق النار في قاعدة بينساكولا، التي جرت في كانون الاول الماضي، واعتبارها "عملا إرهابيا" وفقا لمصدر أمريكي، دون توجيه تهم لآخرين بالتواطؤ، في الوقت الذي تعهدت به حكومة السعودية بتقديم الدعم الكامل للتحقيقات.

وكانت البنتاغون قد أعلنت في 10 كانون الاول وقف التدريب العملي لكل العسكريين السعوديين في الولايات المتحدة بعد الحادث.

وفي 19 كانون الاول أكدت انها لم تجد أي تهديد بعد مراجعة نحو 850 طالبا عسكريا من السعودية يدرسون في الولايات المتحدة.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي إن المحققين الأمريكيين يعتقدون أن الضابط السعودي محمد سعيد الشمراني (21 عاما) قام بهذا العمل بمفرده قبل أن يقتله أحد نواب قائد الشرطة بالرصاص.

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