منخفض جوي في طريقه إلى البلاد يحمل امطارا لعدة مناطق.. وتحذيرات لسلامة الأطفال

2020/01/12 | 08:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تشير خرائط التنبؤات الجوية، إلى تقدم منخفض جوي من البحر المتوسط باتجاه العراق، يتسبب بتساقط الامطار على اجزاء واسعة من شمال ووسط وشرق البلاد، فيما شدد متنبئ جوي على ضرورة توفير الدفئ للاطفال لوجود انخفاض مرتقب في درجات الحرارة.وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في تدوينة تابعتها “يس عراق”، إن “عموم مدن […]

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