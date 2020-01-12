الطائرة الاوكرانية.. تذكرة طيران تتسبب في انقاذ الزوج وغياب زوجته للابد

2020/01/12 | 08:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد كبير من المآسي كشف عنه تحطم طائرة الركاب الأوكرانية من طراز "بوينغ 737"، التي سقطت يوم السبت الماضي في ايران.

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