هكذا رد الشهيد المهندس عن مخصصاته الـ 300 مليون دينار عراقي

2020/01/12 | 08:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع مصور لنائب رئيس الوزراء العراقي السابق، بهاء الأعرجي، يروي خاطرة يكشفها لاول مرة عن نائب رئيس الحشد الشعبي الشهيد، أبو مهدي المهندس....

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