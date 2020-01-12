تقرير: واشنطن حذرت بغداد من خسارة “عائدات النفط” إذا أصرت على اخراج القوات الامريكية

2020/01/12 | 09:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، عن تلقي الحكومة العراقية، تحذير من الخارجية الامريكية بأن العراق سيخسر حساب مصرفي حيوي في امريكا إذا ما أصر على اخراج القوات الامريكية.ونقل التقرير الذي اطلعت عليه “يس عراق”، عن مسؤولين عراقيين أن “وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت السلطات في بغداد بأنها قد تفقد الوصول […]

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