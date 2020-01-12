وزير الدفاع البريطاني يدعو لتقليص الاعتماد العسكري على أمريكا

2020/01/12 | 09:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دعا وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الاحد، بلاده الى تنشيط الاستثمار الصناعة العسكرية لتقليل الاعتماد على التغطية الجوية وطائرات التجسس الأمريكية في المستقبل.

وتضع بريطانيا علاقتها الخاصة مع امريكا في بؤرة سياستها الخارجية بوصفها حليفا قويا للولايات المتحدة كما أنها تعد أيضا بشكل تقليدي دعامة ومدافعا قويا عن حلف شمال الأطلسي.

وقال والاس في حوار مع صحيفة "صنداي تايمز" إن المخاوف من انتهاج الولايات المتحدة خلال رئاسة دونالد ترامب سياسات انعزالية على نحو أكبر جعلته يشعر بالقلق.

وأضاف "أشعر بقلق من إنه إذا تخلت الولايات المتحدة عن زعامتها حول العالم فإن ذلك سيكون أمرا سيئا للعالم ولنا.



نخطط للأسوأ ونأمل في الأفضل".

وأكد "خلال العام الماضي شهدنا انسحاب الولايات المتحدة من سوريا.



وبيان دونالد ترامب بشأن العراق حيث قال إنه يجب على حلف شمال الأطلسي تولي القيادة وبذل المزيد في الشرق الأوسط".

واعتبر والاس ان "افتراض أن بريطانيا ستظل دائما جزءا من تحالف أمريكي لم يعد صحيحا ويجب على الحكومة أن تضع خططها طبقا لذلك".

وتابع "نعتمد جدا على الغطاء الجوي الأمريكي والمخابرات ووسائل المراقبة والاستطلاع الأمريكية.



علينا تنويع وسائلنا".

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