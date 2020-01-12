امريكا تهدد العراق بحجز مليارات الدولارات

2020/01/12 | 09:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن واشنطن هددت بغداد بتجميد الاحتياطي النقدي العراقي في البنك المركزي الامريكي، في حال الإصرار على إخراج القوات الامريكية من العراق.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، قولها ان وزارة الخارجية الأمريكية هددت بغداد بتجميد حساب مصرفي تابع للعراق في البنك الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، يستخدم لإيداع مليارات الدولارات من واردات النفط.

ويعني هذا القرار، في حال حصوله، أن العراق لن يكون قادرا على سحب أي أموال من هذا الرصيد.

وقالت الصحيفة إن مسؤولا أمريكيا أبلغ رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي في مكالمة هاتفية، الأربعاء الماضي، بالعقوبة الجديدة والأضرار التي ستنجم عنها.

وفي حال تنفيذ الخطوة، فإن تجميد الأصول العراقية في الحساب سيكون خطوة غير مسبوقة.

ويقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك خدمات مصرفية لنحو 250 مصرفا مركزيا ومؤسسات حكومية حول العالم.

وكان مجلس النواب قد أصدر قرارا بإخراج القوات الأجنبية من العراق، ولقي القرار دعما من عبد المهدي.

ويتمتع البنك الاحتياطي الفيدرالي بسلطة حرمان الدول التي تواجه عقوبات من التصرف بحساباتها المصرفية.

وبالفعل، جمد البنك حسابا تابعا للحكومة العراقية في 2015 لعدة أسابيع، بعدما حامت شكوك حول احتمال تسرب أموال عراقية إلى بنوك إيرانية وتنظيم داعش الإرهابي.

ورفض مسؤولون في البنك والخارجية الأمريكية والسفارة العراقية التعليق على هذه المعلومات.

وليس من الواضح حجم الأموال العراقية لدى البنك الأمريكي، لكن بحسب معلومات "وول ستريت جورنال"، فإن لدى البنك 3 مليارات دولار للبنك المركزي العراقي حتى نهاية 2018.

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