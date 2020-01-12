كارل ماركس - رأس المال: الفصل السابع/ معدل فائض القيمة 2

2020/01/12 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كارل_ماركس ثانياً – التعبير عن قيمة المنتوج بأجزاء نسبية من المنتوجلنعد الآن إلى المثال الذي بين لنا الطريقة التي يحول بها الرأسمالي النقد إلى رأسمال.إن العمل الضروري للغازل الذي استخدمه يبلغ 6 ساعات، والعمل الفائض مساوٍ له في المقدار، وعليه فدرجة استغلال قوى العمل هي 100%.إن منتوج يوم عمل أمده 12 ساعة يساوي 20 باوناً من الخيوط، قيمتها 30 شلنا.إن ما لا يقل عن 8/10 من هذه القيمة (أ......

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