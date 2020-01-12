صراع البلاديوم والذهب.. متى تحدث طفرة جديدة ومتى نستثمر؟

2020/01/12 | 09:08 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرفت أسعار معدن البلاديوم نموا سريعا عام 2019 متجاوزة بذلك أسعار الذهب، فما هي العوامل التي ساعدت على ذلك ومتى يفضل الاستثمار بالأسواق؟

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