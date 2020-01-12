شرطة كربلاء المقدسة تنفي اغتيال قادي في الحشد الشعبي في المحافظة

2020/01/12 | 09:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة شرطة كربلاء اليوم السبت، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من خبر اغتيال قيادي في الحشد الشعبي في المحافظة، وبينت مصادر أخرى ان أمر لواء كربلاء في حشد وزارة […]

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