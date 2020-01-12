صدور أمر استقدام بحق مدير عام معمل أدوية سامراء الأسبق

2020/01/12 | 09:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الهيأة عن صدور أمر استقدام بحق المدير العام الأسبق لمعمل أدوية سامراء، مبينة أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات.

دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى إصدار السيد قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة أمراً باستقدام المدير العام الأسبق لمعمل أدوية سامراء؛ على خلفية استيراد مادة طبية مغشوشة من قبل إحدى شركات المقاولات العامة، لافتة إلى حصول سرقات لعبوات من المادة الطبية الأصلية.

من الجدير بالذكر أن الهيأة سبق أن أعلنت عن صدور عدة أوامر استقدام بحق مسؤولين في محافظة صلاح الدين، من بينهم المحافظ السابق وقائممقام سامراء.

بغداد اليوم-بغداد

أقدم عدد من المتظاهرين، الأحد (12 كانون الثاني 2020) على اغلاق شارع 60 ومجسر الثورة وسط مدينة الحلة، مركز محافظة بابل.

وحصلت (بغداد اليوم)، على صور توثق اغلاق شارع 60 ومجسر الثورة وسط الحلة، على يد عدد من متظاهري بابل.

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مديرية إعلام الحشد الشعبي، السبت (11 كانون الثاني 2020) استحداث صفحة بديلة، بعد اغلاق عدة صفحات على موقع فيسبوك، تابعة له.

وذكرت المديرية في بيان: "نظرا للغلق المستمر من ادارة الفيس بوك الامريكية لصفحات مديرية

بغداد اليوم - متابعة

تسببت الأمطار الغزيرة في غرق شوارع رئيسة وأنفاق بمدينة دبي الإماراتية، وحدوث ازدحامات مرورية، إضافة إلى وصول المياه إلى داخل مطار دبي الدولي؛ وهو ما دفع إدارته إلى إلغاء وتأجيل بعض الرحلات الجوية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل

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