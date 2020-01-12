برلمان كوردستان يستأنف جلسة

2020/01/12 | 09:17 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتركز المشروع على إدخال إصلاحات في التقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات – صورة: كوردستان 24

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