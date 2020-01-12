50.6 مليار دينار أرباح بيبسي بغداد  

2020/01/12 | 09:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

حققت شركة بغداد للمشروبات الغازية، 50.6 مليار دينار أرباحا خلال العام 2019.





ووفقا للميزانية العامة للشركة، فان أرباحها قفزت بنسبة 14٪ عن العام 2018، ووصلت إلى 50.6 مليار دينار بينما كانت 43.4 مليار دينار في العام 2018.





وزادت مصروفات الشركة 25 مليار دينار، وتمكنت من تسديد ديونها البالغة 14.5 مليار دينار.

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