محطة الأميركية تنشر رواية جديدة لحادثة اغتيال المهندس و سليماني.

2020/01/12 | 09:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت محطة NBC الأميركية رواية جديدة لحادثة اغتيال نائب رئيس هياة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.وقالت المحطة ان ” جواسيس في مطاري دمشق […]

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