طهران : اعتقال سفير بريطانيا والاخيرة تعلق وتطالب بالاعتذار.

2020/01/12 | 09:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت تقارير صحفية أن السلطات الإيرانية قامت باحتجاز السفير البريطاني في طهران عدة ساعات؛ “لتنظيمه تحركات مشبوهة في جامعة أمير كبير”، مشيرة إلى إطلاق سراحه لاحقا.وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية […]

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