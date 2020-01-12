2020/01/12 | 09:27 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب مغرداً باللغة الفارسية عن المظاهرات #الايرانية : الى الشعب الايراني الشجاع والمناضل لقد وقفت بجانبكم منذ بدء فترة رئاستي وحكومتي ستضل واقفة معكم ..نحن نتابع مظاهراتكم عن قرب، […]

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