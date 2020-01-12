صدور أمر استقدام لمدير معمل أدوية سامراء الأسبق بتهمة فساد مالي

2020/01/12 | 09:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، عن صدور أمر استقدام بحق المدير العام الأسبق لمعمل أدوية سامراء، مبينة أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات.وقالت الهيئة في […]

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