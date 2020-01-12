بالصور.. متظاهرون غاضبون يغلقون شارع 60 ومجسر الثورة وسط الحلة في بابل

2020/01/12 | 09:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بابل

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