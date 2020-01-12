2020/01/12 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أقدم عدد من المتظاهرين من محافظة ذي قار، الأحد (12 كانون الثاني 2020) على حر ق الإطارات واغلاق تقاطع البهو وسط المحافظة.

وقال مصدر أمني لـ (بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين في محافظة ذي قار، قاموا بإضرام النار في الإطارات واغلقوا تقاطع البهو وسط المحافظة".

فيما أكد مصدر أمني من محافظة البصرة، بإن "المتظاهرين في المحافظة قاموا بإغلاق بوابة مستودع الفاو النفطي جنوبي البصرة".

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، تظاهرات واحتجاجات واضراب عن الدوام منذ مطلع تشرين الأول الماضي، وتجددت في الـ25 من الشهر ذاته، وشارك بها طلبة المدارس والجامعات، والتي مستمرة حتى اللحظة، للطالبة بإجراء إصلاحات سياسية ووزارية، وتوفير فرص عمل.

بغداد اليوم- متابعة

كشفت حكومة إقليم كردستان، الأحد (12 كانون الثاني 2020)، أبرز ما بحثته زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي إلى الإقليم، فيما حددت مواصفات رئيس الوزراء المقبل.

وقال الناطق الرسمي باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في تص

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الخارجية الإيرانية، الأحد (12 كانون الثاني 2020) انها بانتظار تقرير من قوات الامن ومعرفة التفاصيل حول احتجاز السفير البريطاني في طهران، روب ماكير، لعدة ساعات، بعد مشاركته في تظاهرة في العاصمة الايرانية.

ووفقا لوكالة ارن

بغداد اليوم- بغداد

رأى النائب عن تحالف سائرون، جمال فاخر، السبت 10-1-2020، ان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة "المستقيل" عادل عبد المهدي، هو المسؤول عن ضبط ايقاع الفصائل التي تحمل السلاح باعتبارها جزءاً من هيأة الحشد الشعبي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور.. إغلاق تقاطع ’’البهو’’ وسط الناصرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور.. إغلاق تقاطع ’’البهو’’ وسط الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).