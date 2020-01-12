2020/01/12 | 10:18 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق أكد مستشار محافظ الأنبار لشؤون النازحين “مازن خالد”، اليوم الأحد، أن #وزارة_الهجرة والمهجرين ستقوم بتوزيع المنحة المخصصة للعوائل النازحة العائدة لمناطقها المحررة خلال الأسبوع المقبل.موضّحاً في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الهجرة تُحدّد موعد توزيع المنحة المالية للعائدين إلى مناطقهم المحرّرة) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الهجرة تُحدّد موعد توزيع المنحة المالية للعائدين إلى مناطقهم المحرّرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).