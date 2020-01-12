غينيا الاستوائية تزيد إنتاجها النفطي 20 ألف برميل يومياً هذا العام

2020/01/12 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال وزير النفط في غينيا الاستوائية جابرييل ليما إن بلاده ستزيد إنتاجها النفطي 20 ألف برميل يوميا بحلول شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل.

وأضاف الوزير في تصريحات للصحفيين على هامش منتدى لبحث قضايا الطاقة "نتوقع زيادة هذا العام تبلغ حوالي 20 ألف برميل إضافية في اليوم بسبب الاكتشافات الجديدة"، ويبلغ إنتاج غينيا الاستوائية حاليا 120 ألف برميل يوميا.

وأضاف أن بلاده ستعلن في إبريل نيسان المقبل اتفاقات ومذكرات تفاهم تتعلق بإنشاء مصفاتين نفطيتين جديدتين.

وكانت غينيا الاستوائية أعلنت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي خططا لمشروعات جديدة في قطاع الطاقة تبلغ استثماراتها مليار دولار بما في ذلك المصفاتان.

وقال ليما أيضا إن بلاده ستعلن على الأرجح فتح الباب للتقدم بعروض جديدة للتنقيب في عدة مناطق خلال ابريل نيسان.

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