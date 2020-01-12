2020/01/12 | 10:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي،امس السبت، انباء عن تعرض احد قيادي الحشد الشعبي للاغتيال مرفقة ذلك بصور وباجات تعريفية.وفي الوقت الذي تنفي فيه هيئة الحشد الشعبي تعرض احد مسؤوليها لعملية اغتيال تؤكد ضرورة تلقي الاخبار من المصادر الرسمية، خاصة وان ما تم تنقاله من صور ظهر فيها هوية تعريف غير مسجلة ضمن موارد هيئة الحشد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي ينفي تعرض احد قيادييه لعملية اغتيال وكالة صدى الاعلام للانباء.

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