أمانة بغداد: إنجاز ثلاثة تخسفات شمالي العاصمة

2020/01/12 | 10:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد، إنجاز ثلاثة تخسفات مهمة شمالي العاصمة.

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