2020/01/12 | 10:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، اليوم الأحد، نتائج عملية علي وليّ الله الثالثة في جزيرة الحضر جنوب الموصل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة عمليات نينوى للحشد تعلن نتائج عملية (علي ولي الله الثالثة) جنوب الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة عمليات نينوى للحشد تعلن نتائج عملية (علي ولي الله الثالثة) جنوب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).